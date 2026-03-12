Paralimpiadi, denuncia Ucraina: "Bandiere rimosse da villaggio". LIVE

Sesta giornata ufficiale di gare alle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Ieri nessuna medaglia per l'Italia, che si è fermata a un passo dal podio con Giuseppe Romele quarto nella 10 chilometri di sci di fondo categoria sitting.

La Russia ha raggiunto il suo quarto oro, superando l'Italia nel medagliere. In gara oggi Chiara Mazzel che torna in pista nello slalom gigante ipovedenti dopo aver conquistato un oro e due argenti tra SuperGigante, discesa e combinata. L'atleta azzurra è seconda dopo la prima manche.

Intanto continuano le polemiche intorno ai Giochi. Dopo quelle per la presenza di atleti russi e bielorussi con bandiera e inno, il Comitato paralimpico ucraino ha lamentato un trattamento "discriminatorio, irrispettoso e inaccettabile" nei confronti della sua spedizione. Secondo quanto affermato dagli ucraini, sarebbe stata fatta rimuovere la bandiera del Paese dal villaggio paralimpico, alla medaglia d'oro nel para-biathlon Oleksandra Kononova sarebbe stato ordinato di togliersi gli orecchini con la bandiera e il messaggio "Stop War" mentre si preparava a salire sul podio, e alla famiglia del fondista Taras Rad sarebbero state sequestrate le bandiere ucraine mentre assistevano alla gara. Inoiltre le riunioni della squadra sarebbero state costantemente interrotte da membri dell'Ipc e del comitato organizzatore.

