Paralimpiadi, denuncia Ucraina: "Bandiere rimosse da villaggio". LIVE

Paralimpiadi invernali, denuncia Ucraina: "Bandiere rimosse da villaggio olimpico". LIVE
Ieri prima giornata senza medaglie azzurre. La Russia ha momentaneamente superato l'Italia nel medagliere. Oggi attesa per la gara di Chiara Mazzel nello slalom gigante ipovedenti. L'atleta azzurra è seconda dopo la prima manche
in evidenza
Sesta giornata ufficiale di gare alle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Ieri nessuna medaglia per l'Italia, che si è fermata a un passo dal podio con Giuseppe Romele quarto nella 10 chilometri di sci di fondo categoria sitting.
La Russia ha raggiunto il suo quarto oro, superando l'Italia nel medagliere. In gara oggi Chiara Mazzel che torna in pista nello slalom gigante ipovedenti dopo aver conquistato un oro e due argenti tra SuperGigante, discesa e combinata. L'atleta azzurra è seconda dopo la prima manche.
Intanto continuano le polemiche intorno ai Giochi. Dopo quelle per la presenza di atleti russi e bielorussi con bandiera e inno, il Comitato paralimpico ucraino ha lamentato un trattamento "discriminatorio, irrispettoso e inaccettabile" nei confronti della sua spedizione. Secondo quanto affermato dagli ucraini, sarebbe stata fatta rimuovere la bandiera del Paese dal villaggio paralimpico, alla medaglia d'oro nel para-biathlon Oleksandra Kononova sarebbe stato ordinato di togliersi gli orecchini con la bandiera e il messaggio "Stop War" mentre si preparava a salire sul podio, e alla famiglia del fondista Taras Rad sarebbero state sequestrate le bandiere ucraine mentre assistevano alla gara. Inoiltre le riunioni della squadra sarebbero state costantemente interrotte da membri dell'Ipc e del comitato organizzatore.
Proseguono le gare dello sci alpino
Prosegue il programma odierno con le altre gare dello sci alpino. In particolare nello standing, dopo la prima manche, in prima posizione momentanea c'è l'atleta svedese Aarsjoe, seguita dalla russa Voronchikhina e dalla francese Richard. Al via anche la gara di slalom gigante nella categoria sitting.
Milano-Cortina, il medagliere aggiornato all'11 marzo
Mazzel per ora seconda
Otitma prestazione dell'austriaca Veronika Aigner in slalom gigante (AS3), che ha terminato la prima manche in 1'07"09. Chiara Mazzel è al momento dietro, in seconda posizione, con un ritardo di 3”02 mentre Martina Vozza è sesta, staccata di 7”54.
Il programma odierno e gli italiani in gara
Sci alpino protagonista oggi: si è partiti alle 9 con la prima manche di gigante femminile per ipovedenti, con l'azzurra Chiara Mazzel, accompagnata da Fabrizio Casal, a caccia della quarta medaglia in questi Giochi. In gara anche l'italiana Martina Vozza, con Ylenia Sabidussi come guida. A seguire, in programma anche il gigante femminile per le categorie seduti e in piedi, ma senza azzurre in gara. Dalle 12.30 le seconda manche. Nel pomerig
Paralimpiadi, denuncia Ucraina: "Bandiere rimosse da villaggio". LIVE
