Paralimpiadi, oggi azzurri impegnati in gigante, snowboard e biathlon

Paralimpiadi invernali, lo speciale di Sky TG24
Paralimpiadi invernali, oggi azzurri impegnati in gare gigante, snowboard e biathlon. LIVE

Nella giornata di ieri Chiara Mazzel conquista l'argento nello slalom gigante ipovedenti, firmando la sua quarta medaglia in questi Giochi. La giornata di ieri si era chiusa senza podi per l'Italia, permettendo alla Russia di superarla temporaneamente nel medagliere. Oggi Mazzel, seconda dopo la prima manche, ha centrato un nuovo podio riportando gli azzurri tra i protagonisti

Gli azzurri tornano in gara nelle Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’Italia prova a inseguire un altro podio con Bertagnolli impegnato nel gigante, insieme a De Silvestro e agli altri azzurri dello sci alpino. Nello snowboard e nel biathlon, invece, tornano in pista Perathoner, Lucchini, Priolo, Pisani e Toninelli. Intanto resta sullo sfondo la quarta medaglia conquistata da Chiara. La giornata di ieri si era chiusa senza podi per l'Italia, permettendo alla Russia di superarla temporaneamente nel medagliere. Oggi Mazzel, seconda dopo la prima manche, ha centrato un nuovo podio riportando gli azzurri tra i protagonisti.

LIVE

Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, chi sono gli atleti e atlete italiani in gara

I Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina vanno in scena dal 6 al 15 marzo 2026. Per questa XIV edizione, che segna il 50esimo anniversario dalla prima edizione che si è tenuta in Svezia nel 1976, è previsto un numero record sia di partecipanti (oltre 660) sia di medaglie da assegnare (in totale 79 set). Le discipline sportive in cui si sfidano atlete e atleti da tutto il mondo sono sei: sci alpino paralimpico, biathlon paralimpico, sci di fondo paralimpico, para ice hockey, snowboard paralimpico, wheelchair curling. Le gare sono distribuite su tre cluster: Milano, Cortina d'Ampezzo e Val di Fiemme (Tesero). La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi è il 6 marzo all’Arena di Verona, che ha ospitato anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Ecco chi sono gli atleti e le atlete dell’Italia che partecipano ai Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026

Paralimpiadi Milano Cortina, chi sono atlete e atleti italiani in gara

Paralimpiadi invernali 2026, tutte le discipline e le regole

Le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate. In programma dal 6 al 15 marzo, la quattordicesima edizione dei Giochi paralimpici ospiterà circa 660 atleti che, provenienti da oltre 50 Paesi e impegnati in 79 gare, saranno impegnati in sei discipline sportive. Ecco tutti gli sport protagonisti alle Paralimpiadi invernali e le loro relative regole.

Paralimpiadi invernali 2026, tutte le discipline e le regole

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 10

I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno l’obiettivo di superare nel medagliere il record di 13 podi conquistati nel 1994 a Lillehammer. Ecco la classifica dei Paesi più titolati.

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026

Paralimpiadi, gli azzurri in gara oggi

Gli azzurri tornano in gara nelle Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’Italia prova a inseguire un altro podio con Bertagnolli impegnato nel gigante, insieme a De Silvestro e agli altri azzurri dello sci alpino. Nello snowboard e nel biathlon, invece, tornano in pista Perathoner, Lucchini, Priolo, Pisani e Toninelli.

