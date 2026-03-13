Paralimpiadi, oggi azzurri impegnati in gigante, snowboard e biathlon

Paralimpiadi invernali, oggi azzurri impegnati in gare gigante, snowboard e biathlon. LIVE
Nella giornata di ieri Chiara Mazzel conquista l'argento nello slalom gigante ipovedenti, firmando la sua quarta medaglia in questi Giochi.
Gli azzurri tornano in gara nelle Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’Italia prova a inseguire un altro podio con Bertagnolli impegnato nel gigante, insieme a De Silvestro e agli altri azzurri dello sci alpino. Nello snowboard e nel biathlon, invece, tornano in pista Perathoner, Lucchini, Priolo, Pisani e Toninelli. Intanto resta sullo sfondo la quarta medaglia conquistata da Chiara. La giornata di ieri si era chiusa senza podi per l'Italia, permettendo alla Russia di superarla temporaneamente nel medagliere. Oggi Mazzel, seconda dopo la prima manche, ha centrato un nuovo podio riportando gli azzurri tra i protagonisti.
Paralimpiadi, gli azzurri in gara oggi
Gli azzurri tornano in gara nelle Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’Italia prova a inseguire un altro podio con Bertagnolli impegnato nel gigante, insieme a De Silvestro e agli altri azzurri dello sci alpino. Nello snowboard e nel biathlon, invece, tornano in pista Perathoner, Lucchini, Priolo, Pisani e Toninelli.