Fano, la festa in villa finisce con circa 100 intossicati

L'episodio è avvenuto lo scorso sabato, durante un evento che ha visto la presenza di circa 800 persone. Solo un centinaio hanno accusato problemi. La titolare della villa si è detta profondamente dispiaciuta e incredula, sottolineando che anche lo staff ha consumato gli stessi piatti senza conseguenze

Cento intossicati e un grande spavento durante una cena in una villa a Fano, nelle Marche. L'episodio è avvenuto lo scorso sabato, in un evento che ogni anno raduna centinaia di partecipanti. Decine di invitati - circa cento - hanno accusato sintomi da intossicazione alimentare. Molti sono stati costretti nelle ore successive alla cena a recarsi in farmacia o a restare in casa per episodi di vomito, diarrea e dolori addominali. Alcuni hanno dovuto rivolgersi invece alla guardia medica. L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 800 persone, prevedeva un menu fisso con carne salada, pasta con rape e arista di maiale. Va sottolineato che non tutti hanno riportato problemi: circa 700 partecipanti, incluso il personale, sono rimasti completamente asintomatici.

Il dispiacere dei proprietari

Il Corriere Adriatico ha intervistato la titolare della villa, che si è detta profondamente dispiaciuta e incredula, sottolineando che anche lo staff ha consumato gli stessi piatti senza conseguenze. Sui social si sono rapidamente diffuse proteste e richieste di rimborso del costo dell’ingresso. Le cause dell’accaduto restano al momento da chiarire, ma l’organizzazione assicura che verranno presi tutti i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi di simili episodi.

