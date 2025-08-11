Fano, la festa in villa finisce con circa 100 intossicati

L'episodio è avvenuto lo scorso sabato, durante un evento che ha visto la presenza di circa 800 persone. Solo un centinaio hanno accusato problemi. La titolare della villa si è detta profondamente dispiaciuta e incredula, sottolineando che anche lo staff ha consumato gli stessi piatti senza conseguenze

Cento intossicati e un grande spavento durante una cena in una villa a Fano, nelle Marche. L'episodio è avvenuto lo scorso sabato, in un evento che ogni anno raduna centinaia di partecipanti. Decine di invitati - circa cento - hanno accusato sintomi da intossicazione alimentare. Molti sono stati costretti nelle ore successive alla cena a recarsi in farmacia o a restare in casa per episodi di vomito, diarrea e dolori addominali. Alcuni hanno dovuto rivolgersi invece alla guardia medica. L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 800 persone, prevedeva un menu fisso con carne salada, pasta con rape e arista di maiale. Va sottolineato che non tutti hanno riportato problemi: circa 700 partecipanti, incluso il personale, sono rimasti completamente asintomatici.