Virus West Nile, morto 83enne: è l'ottava vittima nel Casertano

L'uomo, ricoverato da alcuni giorni, è deceduto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Con quello odierno, sale a 18 il numero dei decessi provocati dal virus West Nile in Italia dall’inizio del 2025

C’è un altro decesso a causa del virus West Nile: si tratta di un uomo di 83 anni, morto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, che diventa così l’ottava vittima nel Casertano. L’uomo era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Risiedeva a Capua e il sindaco della città, Adolfo Villani, ha attivato le procedure per il monitoraggio nell'area dove viveva l'anziano ed emesso un'ordinanza disponendo in via precauzionale la pulizia dei terreni incolti, delle piscine in disuso e di tutte le strutture in grado di sviluppare ristagni d'acqua.

Otto vittime anche nel Lazio

Ieri l’ottava vittima nel Lazio: un uomo di 80 anni, residente ad Aprilia, deceduto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, con patologie concomitanti, era ricoverato da circa tre settimane presso il nosocomio pontino. Con quello odierno nel Casertano, sale a 18 il numero dei decessi provocati dal virus West Nile in Italia dall’inizio del 2025.

