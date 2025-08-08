West Nile, casi raddoppiati in 7 giorni. Le regioni più colpite

Introduzione

Salgono a 173 i casi del virus West Nile riscontrati in Italia dall’inizio dell’anno, secondo quanto rilevato dal bollettino di sorveglianza dell’Iss, con dati aggiornati al 6 agosto. Nella rilevazione precedente, che si fermava al 31 luglio, le positività erano 89: significa che i casi sono raddoppiati in una settimana. Alla piattaforma dedicata al monitoraggio della diffusione del virus, trasmesso principalmente da comuni zanzare notturne infette, sono stati notificati finora 11 morti, anche se probabilmente il bilancio è destinato a salire: su altri decessi (così come su altre infenzioni) si attende la conferma clinica. I numeri - lo ricordiamo - sono comunque in linea con quelli degli scorsi anni e quindi non c'è nessuna particolare allerta.