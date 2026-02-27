Sanremo, Mogol va a Roma con elicottero vigili del fuoco: è polemica

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sanremo, Mogol va a Roma con l'elicottero dei vigili del fuoco: è polemica

Cronaca
©Ansa

Dopo aver ricevuto il premio alla carriera e la standing ovation all'Ariston, lo storico paroliere è poi ripartito con la moglie per Roma a bordo dell'elisoccorso. La notizia, diffusa dal Fatto Quotidiano e poi confermata anche dallo stesso Giulio Rapetti, ha scatenato diverse polemiche. Usb vigili del fuoco: "Fatto gravissimo"

ascolta articolo

Dopo la partecipazione a Sanremo, Mogol è salito a bordo dell'ecolittero dei vigili del fuoco per recarsi a Roma. La notizia, diffusa dal Fatto Quotidiano e poi confermata anche dallo stesso Giulio Rapetti, ha scatenato diverse polemiche. Dopo aver ricevuto il premio alla carriera e la standing ovation all'Ariston, lo storico paroliere è poi ripartito con la moglie per Roma a bordo dell'elisoccorso. Il viaggio “è andato benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti", ha commentato Mogol, a margine della prima festa commemorativa dell'istituzione del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, al Teatro Argentina, a Roma. Sulla vicenda si è espresso anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha definito le polemiche “strumentali”.

Le polemiche

"Leggere che l'elisoccorso per i cittadini liguri è stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati”, ha detto il consigliere regionale ligure del Pd Simone D'Angelo. Poi ha aggiunto: “Sappiamo che per la nostra regione il servizio di elicottero dei Vigili del Fuoco è indispensabile per tutte le attività dell'elisoccorso, delle emergenze dei cittadini genovesi". Per D'Angelo "sconcerta che questa indicazione arrivi dal ministero degli Interni e sconcerta il silenzio del governatore Bucci che dovrebbe spiegare ai liguri se era conoscenza dell'utilizzo del servizio dell'elisoccorso in servizio taxi speciale per il Festival di Sanremo e se questa scelta voluta dal ministero degli Interni ha comportato un rischio, una sospensione di un servizio determinante per i cittadini Liguri".

Usb vigili del fuoco: “Fatto gravissimo”

Sulla stessa linea anche l'Usb Vigili del Fuoco che ha denunciato la notizia con "estrema fermezza". "Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del Corpo”, hanno riferito. Un elicottero dei vigili del fuoco “non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a disposizione dell'autorità politica e della massima autorità aeronautica dei Vigili del Fuoco per esigenze di opportunità o d'immagine”, ha aggiunto il sindacato. Poi hanno ribadito: “Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante, manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità operativa del dispositivo di soccorso sul territorio".

Piantedosi: “Mogol monumento nazionale”

“Siamo contentissimi di aver avuto qui Mogol e lo ringraziamo per quello che ci ha dato”, ha detto Piantedosi, definendo il paroliere “un monumento nazionale” e “un grandissimo artista”. Poi, riferendosi alle polemiche sull'uso dell'elicottero, ha ribadito: “Il resto sono le solite polemiche strumentali”.  

Vedi anche

Sanremo, premio alla carriera e standing ovation per Mogol

Cronaca: Ultime notizie

Sanremo, Mogol va a Roma con elicottero vigili del fuoco: è polemica

Cronaca

Dopo aver ricevuto il premio alla carriera e la standing ovation all'Ariston, lo storico...

Sardegna, decadenza Todde: sentenza Corte d’Appello entro 30 giorni

Cronaca

Entro un mese, ma forse anche prima, si conoscerà la decisione della Corte d'Appello di Cagliari...

Cranio di orso bruno sequestrato all'aeroporto di Milano Malpensa

Cronaca

Il sequestro durante un controllo su una spedizione proveniente dalla Bosnia-Erzegovina. Non era...

Ex banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio in Spagna

Cronaca

È stato eseguito il mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona...

Arezzo, bus fuori strada dopo uno scontro tra camion e auto: 5 feriti

Cronaca

Un bus di linea è finito stamani fuori strada, ribaltandosi su un fianco, a seguito di...

Cronaca: i più letti