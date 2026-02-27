Sanremo, Mogol va a Roma con elicottero vigili del fuoco: è polemica

Dopo aver ricevuto il premio alla carriera e la standing ovation all'Ariston, lo storico paroliere è poi ripartito con la moglie per Roma a bordo dell'elisoccorso. La notizia, diffusa dal Fatto Quotidiano e poi confermata anche dallo stesso Giulio Rapetti, ha scatenato diverse polemiche. Usb vigili del fuoco: "Fatto gravissimo"

Dopo la partecipazione a Sanremo, Mogol è salito a bordo dell'ecolittero dei vigili del fuoco per recarsi a Roma. La notizia, diffusa dal Fatto Quotidiano e poi confermata anche dallo stesso Giulio Rapetti, ha scatenato diverse polemiche. Dopo aver ricevuto il premio alla carriera e la standing ovation all'Ariston, lo storico paroliere è poi ripartito con la moglie per Roma a bordo dell'elisoccorso. Il viaggio “è andato benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti", ha commentato Mogol, a margine della prima festa commemorativa dell'istituzione del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, al Teatro Argentina, a Roma. Sulla vicenda si è espresso anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha definito le polemiche “strumentali”.

Le polemiche

"Leggere che l'elisoccorso per i cittadini liguri è stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati”, ha detto il consigliere regionale ligure del Pd Simone D'Angelo. Poi ha aggiunto: “Sappiamo che per la nostra regione il servizio di elicottero dei Vigili del Fuoco è indispensabile per tutte le attività dell'elisoccorso, delle emergenze dei cittadini genovesi". Per D'Angelo "sconcerta che questa indicazione arrivi dal ministero degli Interni e sconcerta il silenzio del governatore Bucci che dovrebbe spiegare ai liguri se era conoscenza dell'utilizzo del servizio dell'elisoccorso in servizio taxi speciale per il Festival di Sanremo e se questa scelta voluta dal ministero degli Interni ha comportato un rischio, una sospensione di un servizio determinante per i cittadini Liguri".

Usb vigili del fuoco: “Fatto gravissimo”

Sulla stessa linea anche l'Usb Vigili del Fuoco che ha denunciato la notizia con "estrema fermezza". "Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del Corpo”, hanno riferito. Un elicottero dei vigili del fuoco “non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a disposizione dell'autorità politica e della massima autorità aeronautica dei Vigili del Fuoco per esigenze di opportunità o d'immagine”, ha aggiunto il sindacato. Poi hanno ribadito: “Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante, manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità operativa del dispositivo di soccorso sul territorio".

Piantedosi: “Mogol monumento nazionale”

“Siamo contentissimi di aver avuto qui Mogol e lo ringraziamo per quello che ci ha dato”, ha detto Piantedosi, definendo il paroliere “un monumento nazionale” e “un grandissimo artista”. Poi, riferendosi alle polemiche sull'uso dell'elicottero, ha ribadito: “Il resto sono le solite polemiche strumentali”.