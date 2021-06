Maturità 2021, come calcolare il voto tramite la conversione crediti

Il calcolo della valutazione finale sarà la preoccupazione di molti studenti che dal prossimo 16 giugno sosterranno la prova orale per ottenere il diploma. Per essere promossi si parte da un minimo di 60 fino a un massimo di 100 e per i più meritevoli è prevista anche la lode. Ma attenzione, a causa dell’emergenza coronavirus e della conseguente riduzione della maturità alla sola prova orale, anche quest’anno verranno utilizzati criteri specifici

Conversione dei crediti già ottenuti, punti ottenuti all’esame orale e poi il bonus: ecco come calcolare il voto finale di maturità. Sarà la preoccupazione di molti studenti che dal prossimo 16 giugno sosterranno la prova orale per ottenere il diploma. Per essere promossi si parte da un minimo di 60 fino a un massimo di 100, e per i più meritevoli è prevista anche la lode. Ma attenzione, a causa dell’emergenza coronavirus e della conseguente riduzione della maturità alla sola prova orale, anche quest’anno verranno utilizzati criteri specifici per il calcolo. Sono diversi i fattori che determineranno il voto, eccoli tutti nel dettaglio.