Maturità 2021: mascherine, distanziamento e ipotesi test rapidi

1/15 ©Ansa

La fine dell’anno scolastico si avvicina e molti studenti dovranno affrontare gli esami di maturità e quelli di terza media. In tanti, quindi, si domandano quali saranno le regole anti-Covid da seguire per far sì che tutto si svolga in sicurezza

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta