Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 7 maggio

Da lunedì al via le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50 nati fino al 1971. L'annuncio del commissario per l'emergenza Figliulo. Sarà un'apertura graduale possibile grazie al buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili. Dopo l'apertura dell'amministrazione Biden, anche l'Ue con von der Leyen valuta la deroga sui brevetti dei vaccini, che sarà discussa al vertice informale dei leader di Oporto nel fine settimana. Dubbi della Merkel. Draghi: "E' prioritario aumentare la produzione, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali. I vaccini sono un bene comune globale". Intanto sono 11.807, intanto, i positivi nelle ultime 24 ore, 258 le vittime. Migliorano le terapie intensive e i ricoveri. Speranza proroga stop ingresso da India, Sri Lanka, Bangladesh al 30 maggio, fatta eccezione per cittadini italiani.

