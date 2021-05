9/10 ©LaPresse

Un settore in forte pressing sul governo è quello dei matrimoni e delle cerimonie. Le associazioni di categoria hanno messo a punto i protocolli e la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini spinge per riaprire: "Bisogna fissare una data per il wedding, entro metà giugno". Per il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, essendoci la certificazione verde che consente gli spostamenti "non ha senso tener chiuso il settore del wedding"