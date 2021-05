Isole Covid-free: cosa sono, dove si trovano e come funziona il piano

Al via il 7 maggio il piano nazionale: si inizia con Capraia ed Eolie. Prevista la vaccinazione di massa per tutti i residenti maggiorenni nelle isole minori, dando priorità a quelle che non hanno presidi sanitari. Intanto però alcune Regioni hanno anticipato i tempi in autonomia: in Campania, Procida è la prima isola d'Italia Covid-free, a breve lo saranno anche Ischia e Capri. In Sicilia nel weekend si comincia a Lampedusa e Salina