Isole Covid free, Figliuolo: "Ipotesi vaccinazioni di massa"

L’estate è ormai alle porte e dopo un anno di semi clausura c’è voglia di vacanza. Chi non sogna di poter tornare a fare una vacanza in barca a vela alle Eolie, di cenare in riva al mare a Ischia, di farsi una foto davanti ai faraglioni di Capri, di passeggiare nel porticciolo di Ponza o un fare un tuffo nelle splendide acque delle Tremiti? L’Italia per ammissione dello stesso premier Draghi si prepara a riaprire anche ai turisti con un pass verde nazionale in attesa di quello europeo previsto per la metà di giugno.

Turismo settore tra i più colpiti approfondimento Covid, usare tutti i vaccini per accelerare: la strategia di Figliuolo Il settore del turismo, tra i più colpiti in questa pandemia ha bisogno di rialzarsi in fretta ma la salute delle persone viene prima di tutto. E’ per questo che molte regioni stanno pensando ad una vaccinazione di massa per le piccole isole. Il commissario straordinario all'emergenza Figliuolo ha fatto sapere che, nel contesto della campagna vaccinale, verrà data massima attenzione alla messa in sicurezza degli abitanti delle piccole isole. Ed è per questo che l’ipotesi di una vaccinazione di massa per le isole minori , magari carenti di presidi sanitari adeguati, prende sempre più piede.