"Prima gli over 80, poi le classi di cittadini tra i 79 e i 70 anni, infine gli over 65. Quindi non disperdiamo le dosi in altri rivoli", insiste Figliuolo annunciando, all’inaugurazione dell'hub vaccinale al Polo acquatico di Roma, che "a brevissimo" saranno vaccinati anche "gli atleti pronti ad andare alle olimpiadi”