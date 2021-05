13/16

Secondo le elaborazioni dell'Ons (Office for National Statistics), la stima delle persone conteggiate come infette nell'ultima settimana presa in esame risulta in calo in tutte e 4 le nazioni del Regno: a una persona ogni 1.010 abitanti in Inghilterra, contro il dato di uno su 610 riferito ai sette giorni precedenti. (Nel grafico di Our World in Data: i dati sul numero di persone che hanno ricevuto le due dosi del vaccino)