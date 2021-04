I paesi con più vaccinati si riprenderanno prima dalla crisi economica

Israele, Regno Unito e Stati Uniti hanno vaccinato con prima dose più del 40% della popolazione (e nel caso dei primi due stati, ben di più). E proprio questi paesi saranno i primi a riprendersi dalla crisi economica. Lo Skywall

QUANDO MI VACCINO I vaccini sono l'unico modo per uscire dalla pandemia, e anche dalla crisi economica. Lo ha ricordato recentemente anche Bankitalia: se il piano vaccinale verrà rispettato, la crescita italiana del Pil nel 2021 potrebbe effettivamente superare il 4 per cento. Per ora sappiamo che i paesi più avanti con le vaccinazioni sono Israele, Regno Unito e Stati Uniti. E non a caso proprio questi stati sono quelli che stanno accelerando sul fronte del recupero economico dalla crisi. Come mostrano gli indici Pmi (purchasing manager index) nel settore dei servizi, e dunque i negozi, i ristoranti, gli hotel i bar per esempio, cioè proprio quelle attività che più soffrono le chiusure. Questi dati sono i risultati dei sondaggi a cui rispondono i responsabili acquisti delle aziende: misurano un miglioramento se superiori a 50, un peggioramento se inferiori. In sostanza, i Pmi misurano il tasso di fiducia delle imprese: se le aziende si aspettano un miglioramento dell'economia, faranno più ordini di acquisto e quindi l'indice crescerà. Nel Regno Unito per la prima volta a inizio aprile è stato misurato un miglioramento delle prospettive: l'ultima volta si era verificato a settembre. Gli Stati Uniti invece sono da tempo su un trend crescente, e ad aprile hanno toccato un nuovo record.

Per Israele invece non è disponibile il dato del Pmi. La Banca d'Israele ha però diffuso le statistiche sui pagamenti nei negozi con carte di credito. E come si vede dal grafico, a inizio aprile è stato raggiunto un record nel trend rispetto a gennaio 2020 (livello pre-pandemia). Un altro dato incoraggiante sulla ripresa economica dei paesi con più vaccinati.

Anche dal punto di vista macroeconomico i paesi più avanti sui vaccini sembrano favoriti sugli altri. Israele, Stati Uniti e Regno Unito infatti sono tra gli stati che più hanno migliorato le prospettive di crescita. Il Fondo Monetario Internazionale a inizio aprile ha rivisto al rialzo le proprie previsioni di crescita del Pil per il 2021. In un quadro di generale miglioramento, rispetto alle stime precedenti (pubblicate a gennaio) sono stati proprio i paesi più avanti sui vaccini a migliorare maggiormente le proprie prospettive. Gli Stati Uniti (aiutati anche dal piano Biden) sono passati da una stima del +5,1% al +6,4%, il Regno Unito da 4,5 a 5,3 mentre Israele da 4,1 a 5. Paesi europei come Francia e Germania invece hanno avuto incrementi molto più ridotti.