Unicredit, accordo con Google Cloud per la trasformazione digitale

Il Memorandum of Understanding prevede il passaggio progressivo delle 13 banche del gruppo sul software che offrirà loro i servizi necessari per sostenere i piani di crescita futuri. Il ceo di Unicredit, Andrea Orcel: "Questa partnership strategica con Google Cloud è un passo fondamentale nella nostra strategia per essere la banca del futuro in Europa"

Accordo firmato tra UniCredit e Google Cloud per la trasformazione digitale della banca. Le due parti sono giunte a un Memorandum of Understanding (MoU) che delinea un accordo decennale per accelerare il miglioramento delle infrastrutture digitali del gruppo bancario. UniCredit avrà il vantaggio di avvalersi dell’IA e dell’analisi dei dati best-in-class di Google Cloud per semplificare la propria architettura digitale e migliorare prodotti e servizi nei 13 mercati in cui opera la banca.

Il Memorandum In sostanza, l’accordo firmato tra UniCredit e Google Cloud prevede il passaggio progressivo delle 13 banche del gruppo sul software che offrirà loro i servizi necessari per sostenere i piani di crescita e innovazione della banca e per adattarsi e scalare rapidamente eventuali espansioni o acquisizioni future. Inoltre, Unicredit utilizzerà Google Cloud come nuova piattaforma per i carichi di lavoro di AI, adottando le avanzate funzionalità IA dell'azienda tecnologica, inclusa la piattaforma Vertex AI e i modelli Gemini.

Altri vantaggi Oltre alla componente di base dell'accordo legato al cloud, l'accordo stabilisce una business partnership strategica e completa con Google Cloud, collaborazione che apre anche alla possibilità per Unicredit di esplorare servizi di altre divisioni di Google. Tra questi, ad esempio, l'utilizzo della Google Maps Platform, per arricchire ulteriormente le interazioni con i clienti e ottimizzare i processi operativi, segnando un traguardo fondamentale nel percorso di trasformazione digitale di Unicredit.