Difesa, Leonardo punta a Iveco Defence Vehicles: offerta di 1,5 mld

"Abbiamo presentato un'offerta non vincolante insieme a Rheinmetall". Si tratta di un'operazione che "avrebbe un grande senso in termini di capacità produttive". Lo ha detto il ceo di Leonardo Roberto Cingolani durante la call con gli analisti, in merito all'interesse del gruppo, insieme a Rheinmetall, per Iveco Defence Vehicles. "Intendiamo fare esclusivamente un investimento industriale non finanziario" ha sottolineato. Leonardo non spenderà di più "rispetto al giusto prezzo per fare questa possibile acquisizione".