Iveco Group, ipotesi spinoff Defence: azioni su del 47% da inizio anno

Iveco, che valuterà la separazione del business Defence nel 2025, ha chiuso il 2024 con un utile netto di 394 milioni, il 47% in più rispetto ai 268 milioni del 2023, e ricavi per 15,289 miliardi, in calo del 4,3%, ma oltre le attese. I ricavi delle attività industriali sono stati pari a 14,948 miliardi, l'Ebit adjusted a 982 milioni (da 971 milioni e oltre le attese). Solo nel quarto trimestre l'utile netto è stato di 98 milioni (contro la perdita per 22 milioni nello stesso periodo del 2023) e ricavi in calo a 4,557 miliardi (da 4,782 miliardi. Per il gruppo sono stati raggiunti "solidi risultati, continuando il percorso per il raggiungimento degli obiettivi finanziari del piano aziendale. La performance finanziaria ha beneficiato di migliori prezzi e di una diligente gestione dei costi, che hanno ampiamente compensato l'impatto dei minori volumi manifestatisi in alcuni dei settori".