Live In Genova, Cingolani: senza sicurezza digitale tutti in pericolo

L'amministratore di Leonardo ed ex ministro della Transizione ecologica a colloquio col direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis. "L'Europa deve investire per continuare a proteggersi dalle minacce informatiche, ma allo stesso tempo è necessario aiutare i cittadini ad abbattere l'immaturità digitale". E sull'intelligenza artificiale: "Sta all'uomo la responsabilità di utilizzarla per le giuste mansioni"

Sicurezza è la parola chiave per il futuro che ci attende, non più declinata soltanto in senso tradizionale. A ribadirlo, sottolineando a più riprese che "senza sicurezza digitale siamo tutti in pericolo, è l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, intervistato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis nel corso della seconda e ultima giornata di Live In Genova. Al centro del panel che ha visto protagonista l'ex ministro della Transizione ecologica, anche i temi dell'intelligenza artificiale e dell'educazione digitale (SEGUI LA DIRETTA DI LIVE IN GENOVA).

"L'Europa deve investire in sicurezza contro le minacce"

A imporre un cambio di passo sono, secondo Cingolani la velocità del progresso tecnologico e i grandi stravolgimenti che hanno modificato i contorni della geopolitica mondiale negli ultimi anni, evidenziando quanto i dati abbiano assunto un ruolo di primaria importanza nell'ambito del rafforzamento della sicurezza degli Stati. "L'Europa è il secondo investitore al mondo in difesa, che non è fatta soltanto di armi", spiega Cingolani, "ma ciò nonostante non può dirsi al riparo dalle minacce".

"Siamo tutti in pericolo senza un'adeguata sicurezza digitale"

Minacce che, ora più che mai, sono sempre più invisibili. "Tutto quello che fa parte delle nostre vite è oggi collegato a un sistema digitale. Siamo, dunque, tutti in pericolo se le informazioni non sono cyber protette. Per fare un esempio, non è poi molto diverso dall'avere o meno parapetti che mettono al sicuro le strade sui ponti". "La diffusione dei dati mina la privacy e la sicurezza personale", sottolinea nel dettaglio l'ad di Leonardo, "e per questo serve un approccio condiviso al tema. che passi attraverso un'alleanza tra l'Italia e gli altri Paesi Europei".