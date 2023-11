Sky TG24 Live In Genova, appuntamento alle 9 con la seconda giornata

Anche in questa seconda giornata, Live In Genova toccherà le tante sfide del nostro Paese e non solo. Racconteremo ancora gli sviluppi e gli effetti delle guerre in Medioriente e in Ucraina, le misure del governo Meloni, con uno sguardo alle elezioni europee e americane del prossimo anno. Ma si parlerà anche di giovani e lavoro, di adolescenti e violenza, di femminicidi, di migrazione, della via del Cotone.