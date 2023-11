Ucraina-Russia, Mosca bombarda 5 comunità nell'Oblast di Sumy. LIVE

La Russia bombarda cinque comunità nell'Oblast' di Sumy. Le forze russe hanno bombardato cinque aree nell'Oblast di Sumy. Non si segnalano vittime. Le Forze russe hanno lanciato nella notte 10 droni kamikaze Shahed contro l'Ucraina, nove dei quali sono stati distrutti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina in un post, come riporta Ukrinform.

Ieri il minsitro degli Esteri britannico, Cameron, in visita a sorpresa a Kiev. "E' stato un buon incontro incentrato sulle armi per il fronte, sul rafforzamento della difesa aerea e sulla protezione della nostra popolazione e delle infrastrutture critiche. Sono grato al Regno Unito per il suo sostegno!", ha scritto Zelensky sui social.

Intanto Biden nell'incontro con Xi ha ribadito che gli Stati Uniti "continueranno a sostenere l'Ucraina nel difendersi dall'aggressione della Russia e assicurarsi che emerga da questa guerra come un paese democratico, indipendente e sovrano", riferisce la Casa Bianca. "Serve dialogo", ha detto il presidente cinese.





