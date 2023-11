In passato sono riusciti ad arrivare a Erdogan, Elton John, Gorbacev e al principe Harry. Il loro canale YouTube è stato oscurato l'anno scorso, dopo che - fingendosi il primo ministro ucraino Denys Shmyal - avevano parlato con il ministro della Difesa Uk Ben Wallace dei piani di Kiev di puntare sul nucleare nell’ambito della guerra contro Mosca. C'è chi dubita che il loro lavoro sia solo quello di far ridere ascolta articolo

In Russia li conoscono come Vovan e Lexus. All'anagrafe sono registrati come Vladimir Kuznetsov e Aleksej Stoljarov. Sono loro i due comici russi dietro allo "scherzo telefonico" alla premier Giorgia Meloni, a cui hanno strappato di bocca diverse dichiarazioni sulla guerra in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Uno di loro si sarebbe spacciato per un politico africano per riuscire nell'intento. Non è la prima volta che i loro tentativi vanno a segno: spesso sono riusciti a contattare celebrità e politici, dentro e fuori la Russia. E c'è chi crede che il loro lavoro non si fermi a quello dei comici.

Chi sono Vovan e Lexus Kuznetsov è nato l'11 novembre 1986, a Novorosiisk. Stoljarov è nato a Yekaterinburg, un anno dopo. Entrambi sono ex giornalisti. Il sito Meduza già nel 2016 avanzava il dubbio che dietro ai loro scherzi ci fosse qualcosa di più di una goliardata, visto che sembra sempre che "vadano a servire l'interesse delle autorità russe". Loro avevano negato. Intervistati da Repubblica, sempre nel 2016, avevano però detto chiaramente che non avrebbero mai fatto uno scherzo a Putin. Le voci su un loro possibile coinvolgimento con la politica di Mosca però non si sono mai fermate. Anche il governo britannico lo sostiene. Nel 2022 hanno rilasciato un video in cui, fingendosi il primo ministro ucraino Denys Shmyal, annunciavano al ministro della Difesa inglese Ben Wallace dei piani di Kiev di puntare sul nucleare nell'ambito della guerra contro la Russia. Da quell'episodio, YouTube ha oscurato il loro canale. Sono passati alla versione russa della piattaforma, RuTube.

Dallo scherzo a Elton John a quello a Erdogan Nel 2015 Elton John aveva scritto su Instagram di essere stato contattato direttamente dal presidente russo Vladimir Putin, nell'ottica di una discussione sui diritti delle persone omosessuali. La telefonata c'era stata, ma Putin non ne sapeva nulla: Vovan aveva finto di essere il presidente russo; Lexus il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Tra le vittime del duo anche nomi del mondo politico, a partire da quello ucraino (prima della guerra). Tra questi Anton Gerashchenko, attuale consigliere ed ex viceministro degli Interni di Kiev, e il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Ma nella lista ci sono anche Mikahil Gorbacev, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko – con cui avevano finto di essere il figlio dell'ex presidente ucraino Yanukovich – e persino Erdogan, che nel 2016 aveva creduto di parlare con i politici ucraini Poroshenko e Yatsenyuk. Vovan e Lexus si sono finti Greta Thunberg, Macron e Zelensky: gli scherzi a Trump, Duda e J.K. Rowling E ancora, oltre a una miriade di celebrità russe, Vovan e Lexus negli anni sono riusciti ad arrivare fino ai senatori Usa John McCain (ora non più in carica) e Bernie Sanders. Coinvolto anche il principe Harry, con cui si sono finti Greta Thunberg e suo padre, scrive BBC. Il duo ha fatto sapere anche di aver parlato direttamente con Donald Trump, sempre nei panni dell'attivista svedese. Nel novembre 2022 sono riusciti a contattare il presidente polacco Duda, presentandosi come Emmanuel Macron. Si dice che tra le loro vittime recenti ci sia stata anche J.K. Rowling, così come la numero uno della Bce, Christine Lagarde. In entrambe le occasioni avrebbero fatto credere di essere Zelensky. Nel febbraio 2023 hanno annunciato in prima persona di aver fatto uno scherzo ad Angela Merkel, presentandosi ancora una volta come Poroshenko. Sembra anche che abbiano beffato da poco anche Henry Kissinger.