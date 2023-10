Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 31 ottobre. LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato i disordini avvenuti all'aeroporto in Daghestan dicendo che sono una nuova prova della perdita di controllo degli eventi da parte delle autorità russe. "Dobbiamo valutare seriamente il sistema russo. Hanno mobilitato tutte le loro forze per cercare di non perdere ciò che hanno finora conquistato in Ucraina, ma allo stesso tempo hanno inquinato il loro territorio con odio e degrado", ha detto il presidente. E' la seconda volta che questo capita, ha aggiunto riferendosi alla fallita rivolta della Wagner "Una volta i ribelli vanno a Mosca e nessuno li ferma, un'altra la catena del potere svanisce in Daghestan e avviene un pogrom. Sono tutti segnali che, per il momento, la Russia può resistere alle ostilità e in alcuni luoghi aumentare la pressione sul fronte, ma non è in grado di sopportare strategicamente questo confronto", ha detto Zelensky.