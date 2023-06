3/10 ©Ansa

L'impresa della Wagner, ribattezzata 'marcia per la giustizia', solleva adesso più di un interrogativo. È tutta opera di Prigozhin o c’è qualcuno che ha alle spalle poteri superiori? Se si scarta la prima ipotesi, si aprono altri due scenari alternativi: il capo della Wagner è utilizzato da qualcuno ad alto livello per eliminare il presidente Putin? Oppure è lo stesso Cremlino a servirsi di un alleato da sempre fidato per scopi che al momento non sono chiari?

Prigozhin, chi è il capo della Wagner