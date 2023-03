6/10 ©IPA/Fotogramma

Ufficialmente il gruppo non ha legami con Mosca e con il presidente Putin: gli analisti occidentali invece ritengono che i contractor mantengano relazioni strette con esercito e servizi segreti russi. Per Andrea Molle, sociologo della Chapman University di Orange intervistato da Rai News, “Wagner è operativo in Ucraina fin dalla sua creazione. Ha operato sia in Crimea che in Donbass per promuovere gli interessi della Russia nel conflitto tra il governo di Kiev e i separatisti filo-russi”