Ucraina, Prigozhin avrebbe dato informazioni su truppe russe a Kiev

Alla fine di gennaio il capo del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, avrebbe offerto all'Ucraina informazioni sul posizionamento delle truppe russe in modo da poterle colpire, in cambio del ritiro dei soldati di Kiev dall'area intorno a Bakhmut. Lo scrive il Washington Post in esclusiva, citando fonti dell’intelligence statunitense. Prigozhin avrebbe fatto arrivare la sua proposta tramite i suoi contatti con l'intelligence militare di Kiev.

Secondo il giornale l’Ucraina ha rifiutato l’offerta

I documenti del Pentagono non specificano quali postazioni russe il leader di Wagner avrebbe voluto svelare. Due funzionari ucraini, mantenendo l’anonimato, hanno confermato al Washington Post che Prigozhin ha più volte fatto arrivare proposte alla direzione dell'intelligence ucraina, nota come Hur. Il giornale americano sostiene che l’Ucraina ha rifiutato l’offerta perché temeva un tranello. In particolar modo un funzionario ha affermato che i funzionari di Kiev non si fidano del leader di Wagner.