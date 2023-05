L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha avvertito che la situazione intorno all’impianto è complicata, vista l’annunciata evacuazione della non lontana città di Enerhodar disposta dai russi. "Monitoriamo attentamente la situazione per qualsiasi potenziale impatto sulla sicurezza nucleare", ha dichiarato il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi. IL PUNTO