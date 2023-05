1/8 Facebook

L'esercito ucraino ha pubblicato su Facebook foto delle "condizioni infernali" in cui stanno combattendo a Bakhmut, nel Donetsk. "Si potrebbe pensare che sia nebbia. Ma non lo è. È fumo di fuochi e proiettili fumogeni usati dalle truppe russe nel disperato tentativo di sfondare le nostre difese", ha scritto sul social la ventiquattresima brigata meccanizzata intitolata al re Danylo. "Il fuoco di artiglieria, i razzi e gli attacchi aerei non si fermano per un minuto. Ogni metro della città è sotto il fuoco dell'artiglieria", ha detto il comandante dell'unità Prince

GUARDA IL VIDEO: Guerra in Ucraina, esercito Kiev avanza intorno a Bakhmut