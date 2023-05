Ucraina, Gb pronta a inserire Wagner nella lista dei gruppi terroristi

Mondo

Guerra in Ucraina, ecco chi sono i mercenari del gruppo Wagner

Si tratta di una compagnia paramilitare privata russa nata nel 2014. Il capo è Evgeny Prigozhin. Secondo gli analisti occidentali avrebbe stretti legami con il Cremlino. Gli uomini sono stati utilizzati in vari teatri di guerra, dal Donbass alla Libia e alla Siria. Dal 2022 è dispiegata nel conflitto in Ucraina in varie missioni e battaglie, come quella di Bakhmut

Tra le varie forze militari impiegate nel conflitto in Ucraina c’è il gruppo Wagner, una compagnia paramilitare privata russa nata nel 2014. Ufficialmente si tratta di un gruppo indipendente di mercenari privati, ma molte fonti occidentali la inquadrano come una milizia in diretto contatto con il Ministero della Difesa di Mosca, pronta a essere utilizzata nei teatri di guerra o nei conflitti dov'è richiesta la possibilità di dichiararsi non coinvolti (In foto: un murales inneggia al gruppo Wagner a Belgrado, Serbia)

I membri sarebbero circa 6mila. Il gruppo Wagner sarebbe stato impiegato per la prima volta durante la guerra del Donbass, tra il 2014 e 2015, in sostegno alle forze separatiste nel Donetsk e Lugansk. Poi la milizia ha combattuto in Libia, Siria, Mali, fino alla guerra in Ucraina iniziata nel 2022. Qui nei primi mesi del conflitto avrebbero tentato più volte di organizzare l'assassinio di Zelensky