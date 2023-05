12/16 ©Ansa

In queste settimane sono arrivate in Ucraina almeno 30 obici semoventi da 155mm M109L radiati da tempo dall’esercito Italiano e di cui 60 esemplari sono stati rimessi in condizioni operative con fondi statunitensi ma secondo fonti militari ucraine citate dal Financial Times nessuno dei primi 20 semoventi sarebbe pronto al combattimento a causa di difetti, avarie e mancate riparazioni non meglio precisati