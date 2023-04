Russia, Putin vara una stretta sui beni di persone di Paesi ostili

Firmato un decreto sulle misure di ritorsione per il sequestro di beni russi all'estero. Secondo il documento, in caso di privazione o restrizione dei diritti sulla proprietà russa all'estero, viene introdotta la gestione esterna dei beni di Paesi ostili sul territorio della Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che introduce il controllo amministrativo temporaneo delle autorità di Mosca sui beni di persone provenienti da Paesi ostili in risposta al sequestro o alla restrizione dei diritti sulle proprietà russe all'estero. Lo riporta la Tass. Il decreto parla della "necessità di adottare misure urgenti" in risposta alle azioni illegali degli Usa e altri Paesi per privare o limitare i diritti di proprietà della Russia, delle sue aziende e dei suoi cittadini. In quel caso verrà introdotta un'amministrazione temporanea su proprietà e beni di persone provenienti da Paesi ostili in Russia.