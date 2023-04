I presidenti cinese e ucraino hanno avuto un colloquio telefonico, il primo dall’inizio della guerra russa. La Cina “si è sempre schierata dalla parte della pace e la sua posizione centrale è quella di promuovere la pace e i colloqui”, ha detto Xi. E ancora: "Non ci sono vincitori in una guerra nucleare". Zelensky ha definito la telefonata “lunga e significativa”. Mosca: "Prendiamo atto della disponibilità cinese ma riteniamo che il problema non sia la mancanza di buoni piani". Usa: “Contenti si siano parlati”

Il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto oggi un colloquio telefonico, il primo dall'inizio della guerra russa in Ucraina. La Cina "si è sempre schierata dalla parte della pace e la sua posizione centrale è quella di promuovere la pace e i colloqui", ha detto Xi. Pechino ha poi fatto sapere che invierà a Kiev un "rappresentante speciale del governo". Zelensky ha definito la telefonata "lunga e significativa". "Credo che questa chiamata, così come la nomina dell'ambasciatore dell'Ucraina in Cina, darà un potente impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali", ha aggiunto. Il colloquio telefonico, ha precisato il ministero degli Esteri cinese, si è tenuto su richiesta del presidente ucraino. "La Cina può giocare un ruolo importante" nella risoluzione del conflitto, ha detto il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ospite di Sky TG24 (GUERRA IN UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'INTERVISTA A KULEBA ).

Xi: la Cina "si è sempre schierata dalla parte della pace”

La complessa evoluzione della crisi ucraina "ha avuto un forte impatto sulla situazione internazionale" e la Cina "si è sempre schierata dalla parte della pace e la sua posizione centrale è quella di promuovere la pace e i colloqui", ha detto Xi durante la telefonata. Su questa base, Pechino ha anche pubblicato il documento 'La posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina', rimarcando che "la Cina non è né l'artefice né la parte coinvolta nella crisi ucraina". Tuttavia, "in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu e di grande Paese responsabile, non guarderemo il fuoco dall'altra parte, né aggiungeremo benzina al fuoco o useremo la crisi come opportunità per trarne profitto". La Cina, ha continuato Xi, "persisterà nel persuadere la pace e promuovere i colloqui e farà i propri sforzi per fermare la guerra, cessare il fuoco e ripristinare la pace il prima possibile", inviando anche "un rappresentante speciale del governo cinese per gli affari eurasiatici in visita in Ucraina e in altri Paesi per condurre una comunicazione approfondita con tutte le parti sulla soluzione politica della crisi ucraina".

In Ucraina "un rappresentante speciale del governo cinese”

L’invio di un rappresentante cinese è stata confermata anche dalla portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying. Sarà Li Hui, rappresentante speciale della Cina per gli Affari eurasiatici ed ex ambasciatore in Russia, a guidare la delegazione speciale per risolvere la crisi in Ucraina. Ad annunciarlo è stato Yu Jun, vicedirettore del Dipartimento per l'Asia centrale e l'Europa presso il ministero degli Esteri di Pechino.