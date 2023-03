Guerra Ucraina, Zelensky invita Xi Jinping a Kiev per parlare di pace

Mentre si recava al confine con la Russia per celebrare la riconquista di Sumy, il presidente ucraino in un’intervista con AP ha invitato il presidente cinese a discutere per la pace

Volodymyr Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev: lo ha reso noto lo stesso capo di stato ucraino in un'intervista esclusiva all'agenzia di stampa AP pubblicata online. "Siamo pronti a vederlo qui", ha affermato Zelensky nell'intervista tenuta a bordo di un treno durante uno dei suoi spostamenti nel Paese. "Voglio parlare con lui - ha aggiunto -. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ho avuto (contatti)". Zelensky ha rilasciato l’intervista mentre si recava nella regione di Sumy, nell’Ucraina settentrionale, in quella che è la prima visita più vicina al confine con la Russia del presidente ucraino dall'inizio della guerra, nel febbraio 2022 ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ).

La scorsa settimana Xi si è recato in visita a Mosca

Le dichiarazioni di Zelensky, nell’intervista ad AP quasi per intero in inglese, giungono dopo che la scorsa settimana Xi si è recato in visita a Mosca e ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. "Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina", ha detto il numero uno russo all'inizio del loro incontro al Cremlino.