Capo Aiea atteso oggi a centrale nucleare di Zaporizhia

Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, dovrebbe visitare oggi la centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, occupata dalle forze russe e per la quale la comunità internazionale teme per la sicurezza. Secondo l'agenzia Tass, che cita un funzionario dell'operatore russo Rosenergoatom, Grossi e la sua delegazione dovrebbero arrivare al sito in mattinata e ripartire nel pomeriggio. Arrivato in Ucraina all'inizio della settimana, il capo dell'Aiea dovrà attraversare la linea del fronte per entrare nell'impianto controllato dai russi.