Recuperato oggetto misterioso vicino a Nord Stream: è una boa fumogena

L'Agenzia danese per l'energia ha annunciato il completamento dei lavori di recupero dell'oggetto sconosciuto. "Non rappresenta un rischio per la sicurezza"

Le autorità danesi hanno recuperato a 73 metri di profondità al largo di Bornholm "l'oggetto sconosciuto" scoperto recentemente vicino al gasdotto Nordstream 2, sabotato lo scorso settembre. L'agenzia per l'energia della Danimanca, citata dal quotidiano danese Jyllands-Posten, sottolinea che si tratterebbe di una boa fumogena marittima vuota, utilizzata per la marcatura visiva, e "non rappresenta un rischio per la sicurezza". Il ministero della Difesa danese ha rilasciato le immagini dell'oggetto che presenta una forma cilindrica. La scorsa settimana il Cremlino aveva detto che era di "importanza critica stabilire" la natura dell'oggetto (GUERRA UCRAINA: TUTTI GLI AGGIONAMENTI IN DIRETTA).