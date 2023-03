Sabotaggio Nord Stream, come si è arrivati alla pista ucraina

3/12 ©Ansa

Questo non significa però che i sabotatori non fossero in ogni caso esperti sommozzatori di cittadinanza ucraina (oppure russa) che – dice sempre il Nyt - avessero ricevuto un addestramento militare. Nulla si saprebbe però su chi potrebbe aver finanziato l’operazione. Nel condividere i nuovi spunti di indagine, gli investigatori americani spiegano di non riuscire a fare del tutto chiarezza sui processi decisionali di Kiev (da anni contraria al Nord Stream, considerato un pericolo per la sicurezza)

Nord Stream, il New York Times scagiona i russi