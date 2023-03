Zelensky non vuole cedere Bakhmut ai russi e ordina all'Esercito ucraino di trovare "tutte le forze" per difendere la città. Smentiti i dissensi fra presidente e comando militare su una ipotesi di una ritirata. Il capo della Wagner accusa Mosca: "Ci dia munizioni o è tradimento". In un video shock l'esecuzione da parte delle truppe russe di un prigioniero ucraino disarmato. I russi hanno usato per la prima volta in Ucraina una nuova bomba da 1,5 tonnellate, conferma Kiev tornando a chiedere i caccia all'Occidente. Secondo l'intelligence militare ucraina, l'economia russa non sarà in grado di sostenere la guerra dopo i prossimi tre mesi. Scholz intanto avverte che ci sarebbero "conseguenze" se la Cina inviasse armi a Mosca. Oggi a Stoccolma vertice Ue dei ministri della Difesa.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: