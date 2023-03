Guerra in Ucraina, cosa sta succedendo nella battaglia di Bakhmut

2/8 ©Getty

Ma perché Bakhmut è così importante? In realtà, non ha un particolare valore strategico. Certo, la cittadina si trova sulla strada che porta alle più importanti città ucraine di Sloviansk e Kramatorsk, ed è dunque una sorta di "passaggio obbligato" se l’esercito russo vuole avanzare. Ma l'area non rappresenta sicuramente un centro nevraglico del conflitto. La città, inoltre, è in rovina, a causa dei combattimenti, e quindi, se conquistata, non darebbe aiuto ai russi nemmeno a livello di infrastrutture da utilizzare

