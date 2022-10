1/9

Nel mondo cresce il timore che la Russia, nel conflitto in corso in Ucraina, possa utilizzare armi nucleari. Queste si dividono in “strategiche” e “tattiche”. Le armi nucleari tattiche sono degli ordigni nucleari a bassa intensità: hanno un potere distruttivo non su larga scala ma limitato a obiettivi specifici, come un bunker o una diga. Sono ordigni di piccole dimensioni, facilmente trasportabili, utilizzabili senza l'utilizzo di mezzi aerei e direttamente dalle truppe sul campo

GUARDA IL VIDEO: Guerra in Ucraina, cosa sono le armi tattiche nucleari