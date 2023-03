Ucraina: capo forze armate vede comandanti Usa, Uk e Polonia

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi ha riferito di aver incontrato quattro leader militari di paesi occidentali. Zaluzhnyi ha spiegato su Telegram di aver visto ieri il generale americano Christopher Cavoli, comandante del Comando alleato Nato supremo in Europa (Saceur); l'ammiraglio britannico Tony Radakin, capo di Stato maggiore della difesa del Regno Unito; il generale polacco Rajmund Andrzejczak, capo di Stato maggiore delle forze armate della Polonia; il tenente generale americano Antonio Aguto, comandante del Gruppo assistenza e sicurezza Ucraina. Il comandante in capo delle forze armate ucraine ha affermato di averli informati della situazione sul campo di battaglia, in particolare a Bakhmut. E' stata anche discussa - ha scritto Zaluzhnyi - la fornitura di aiuti militari all'Ucraina, comprese armi e munizioni.