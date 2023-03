Mondo

La Duma , la Camera bassa del Parlamento russo, ha approvato la sospensione del trattato nucleare New Start (New Strategic Arms Reduction Treaty) . Una scelta già annunciata il 21 febbraio dal presidente russo Vladimir Putin durante il discorso sullo stato della nazione. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato che la Russia è pronta a riprendere la partecipazione al trattato "non appena ci sarà la volontà di tenere conto delle preoccupazioni " di Mosca. "Tutto dipenderà dalla posizione dell'Occidente"

Il trattato fu firmato a Praga l'8 aprile del 2010 dagli allora presidenti Usa Barack Obama e russo Dmitri Medvedev. Entrò in vigore il 5 febbraio 2011 e fu prorogato una prima volta per 5 anni nel febbraio 2016 e una seconda nel febbraio 2021. La scadenza prevista era quindi per il 2026. Vediamo ora cosa prevede il New Start che sostituì i due precedenti accordi Start 1 e 2 (quest'ultimo mai entrato in vigore) e il trattato di Mosca del 2002 (Sort), che decadeva nel 2012