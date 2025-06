Papa Leone XIV, un mese dall'elezione: il bilancio dei primi 30 giorni

Il 1° giugno, ancora, il Papa ha accolto le 70 mila persone arrivate in Vaticano per il Giubileo delle famiglie. In questa occasione Leone XIV ha puntualizzato che il matrimonio è "il canone del vero amore tra l'uomo e la donna". E ha parlato di una "umanità tradita" quando "si invoca la libertà non per donare la vita, bensì per toglierla”. In tanti hanno letto in queste parole il riferimento all'aborto, all'eutanasia e anche ai femminicidi. Nel corso della giornata il Pontefice ha parlato anche della discussa enciclica di Paolo VI, la Humanae Vitae, che lega il matrimonio alla procreazione e che tanto ha fatto discutere in oltre mezzo secolo (è del 1968) per avere ribadito la contrarietà della Chiesa alla contraccezione. "A voi sposi dico: il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo. Mentre vi trasforma in una carne sola, questo stesso amore vi rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita", le parole di Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro.