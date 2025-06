Mattarella incontra Papa Leone XIV: primo incontro ufficiale tra i due

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra Papa Leone XIV: è la sua prima visita ufficiale in Vaticano da quando è stato eletto il successore di Bergoglio (8 maggio). Tra i temi principali,. oltre ai rapporti tra Italia e Santa Sede, anche i conflitti in corso, a partire da quello tra Russia e Ucraina . Secondo le anticipazioni, il colloquio dovrebbe essere piuttosto approfondito: dovrebbe durare tra la mezz’ora e i quaranta minuti, nell’ambito di una visita che nel suo complesso potrebbe sfiorare anche le due ore. Mattarella dovrebbe poi ricambiare la visita in Vaticano invitando a sua volta il Papa al Quirinale.

La pace al centro del colloquio Mattarella-Papa Leone XIV

Al centro della conversazione ci sarà dunque la pace, tema su cui Mattarella sta tornando sempre più spesso negli ultimi giorni. “Sempre più si ripropone la forza come misura dei rapporti tra gli Stati, anziché il diritto. Le popolazioni civili sono vittime di conflitti armati senza regole e senza misura, in aperta violazione del diritto internazionale umanitario", ha detto ieri, 5 giugno, il capo dello Stato, in un messaggio inviato al presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea. Non mancheranno di discutere di Gaza e Israele, senza tralasciare un riferimento al pericolo dell’antisemitismo nel mondo, così come a un pensiero alle difficoltà vissute dai più fragili: famiglie, bisognosi, anziani, migranti.