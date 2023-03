Kiev, identificato a Bakhmut il soldato ucciso in un video shock

Era un soldato della 30esima brigata, impegnato nei combattimenti nei pressi di Bakhmut, il militare morto in un video shock diffuso in rete nelle scorse ore, considerato disperso dal 3 febbraio. A darne notizia l'esercito ucraino su Telegram. Secondo alcuni media Tymofiy Mykolayovych Shadura, questo il suo nome, aveva 40 anni. Sulla pagina ufficiale della brigata separata meccanizzata, di cui avrebbe fatto parte il soldato, i commilitoni di Shadura lo ricordano con un post: "Il comando della trentesima brigata e i fratelli dell'eroe esprimono sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. La vendetta sarà inevitabile". La brigata aggiunge che il corpo del soldato al momento si trova "nel territorio temporaneamente occupato" e che "la conferma finale della persona sarà stabilita dopo il rientro e dopo gli esami pertinenti". Nel pomeriggio di ieri anche il presidente ucraino, Zelensky, aveva commentato la notizia: "L'Ucraina non dimenticherà mai l'impresa di tutti coloro che hanno dato la vita per la libertà dell'Ucraina" (GLI AGGIORNAMENTI DELLA GUERRA IN UCRAINA IN DIRETTA).