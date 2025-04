Israele colpisce ospedale a Gaza nella notte. Hamas: Terribile crimine

Successivamente, il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas ha condannato l'attacco ed ha invitato le istituzioni internazionali a proteggere il settore sanitario della Striscia. "Il ministero della Salute condanna l'attacco da parte dell'occupazione all'Ospedale Battista di Gaza nelle prime ore dell'alba di oggi, bombardando un edificio all'interno dell'ospedale e distruggendolo completamente, cosa che ha portato all'evacuazione forzata di pazienti e personale che si trovavano all'interno dell'ospedale", si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. "Invitiamo le istituzioni internazionali e le parti interessate a proteggere il settore sanitario a Gaza in conformità con le leggi e gli accordi internazionali e umanitari, e ad adottare misure immediate per porre fine alle violazioni in corso contro la Striscia di Gaza, in particolare contro i pazienti e il settore sanitario", conclude la nota.