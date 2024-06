Tentato golpe in Bolivia, i militari irrompono nel palazzo del governo

In Bolivia le truppe militari agli ordini dell'ex comandante dell'esercito Juan José Zuñiga hanno fatto irruzione nel palazzo del governo a La Paz, mentre nell’edificio era riunito il presidente Luis Arce con l'intero gabinetto. Le immagini sono state trasmesse in diretta dall'emittente Telesur: si vede un blindato militare forzare il portone principale del palazzo in piazza Murillo e Zuñiga entrare all'interno dell'edificio accompagnato da soldati armati e con il volto coperto. Prima di irrompere nell'edificio, Zuñiga ha rilasciato una dichiarazione pubblica e ha chiesto le dimissioni del presidente Luis Arce e di tutto il governo. Ha aggiunto che presto sarà nominato un nuovo governo perché "il Paese non può andare avanti così". "È in corso un colpo di stato", ha detto il presidente Arce. L'ex capo dello stato Evo Morales ha invitato cittadini e movimenti politici a scendere in piazza.

Le condanne internazionali

"L'Unione europea condanna qualsiasi tentativo di sconvolgere l'ordine costituzionale in Bolivia e di rovesciare i governi democraticamente eletti, ed esprime la propria solidarietà al governo e al popolo boliviano", ha scritto su X l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. Anche la segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) "condanna nella forma più energica l'azione dell'esercito Boliviano" che deve immediatamente "sottomettersi all'autorità civile come previsto dalla carta democratica interamericana", ha detto il presidente dell'Osa, Luis Almagro, intervenendo nel corso dell'Assemblea generale dell'organizzazione, in corso ad Assuncion in Paraguay. Almagro ha preso la parola immediatamente dopo esser stato informato della denuncia del presidente Luis Alberto Arce. "Esprimiamo la nostra solidarietà al presidente Arce. La comunità internazionale, l'Osa e la segreteria generale dell'Osa non tollereranno nessuna forma di rottura dell'ordine costituzionale legittimo in Bolivia e in nessun altro luogo", ha concluso Almagro.