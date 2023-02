2/10 ©IPA/Fotogramma

Incontrando i media stranieri accreditati a Mosca, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha detto che il sabotaggio al Nord Stream 1 e 2 è stato un "atto di terrorismo" non solo contro la Russia ma anche contro la Germania, che è stata "umiliata". Il ministro ha chiamato in causa gli Usa, affermando che "vogliono risolvere non solo la questione russa ma anche quella tedesca, in modo che Berlino non abbia mai più un ruolo" sulla scena internazionale

Russia, denunciò attacco al teatro di Mariupol: giornalista condannata a 6 anni