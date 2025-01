Tesla Model Y 2025, come cambia il crossover di Elon Musk

Al Salone di Bruxelles ha debuttato la versione aggiornata di Tesla Model Y. Uno dei modelli più venduti sul mercato europeo ed internazionale dal marchio americano è stato rinnovato sia dal punto di vista stilistico che da quello dei contenuti tecnologici. Novità anche per quel che riguarda efficienza e autonomia. Già in vendita in Cina, arriverà in Europa nei prossimi mesi.

A cura di Gianluca Sepe