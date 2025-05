Skoda Kodiaq RS: prezzo, allestimenti e motorizzazioni del nuovo suv

L'equipaggiamento completo di serie comprende fari a LED Matrix con effetto di benvenuto animato e funzione cornering, nonché luci posteriori a LED con indicatori di direzione animati, collegati da una striscia decorativa rossa. Anche il sistema KESSY Advanced, con Open On Approach e Walk Away Locking, è di serie, così come il DCC Plus Dynamic Chassis Control di ultima generazione migliorato. Il DCC Plus offre 15 impostazioni che vanno dal comfort allo sportivo e regola continuamente gli ammortizzatori. Utilizza ammortizzatori con due valvole indipendenti in modo da poter separare il controllo dello smorzamento in compressione e il controllo dello smorzamento in estensione. In precedenza, per entrambe le funzioni veniva utilizzata un'unica valvola. Questa nuova soluzione offre una risposta più rapida dell'ammortizzatore e amplia la gamma di caratteristiche di smorzamento, per migliorare ulteriormente le prestazioni di guida e il comfort. Anche il Driving Mode Select è di serie e consente di scegliere tra le modalità Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual e Snow, ciascuna con la corrispondente regolazione elettronica degli ammortizzatori, e offre anche una modalità Off-Road.