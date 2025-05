Audi Q5 Sportback: prezzo, allestimenti e motorizzazioni del nuovo suv

Si avvicina l’arrivo su strada della nuova Audi Q5 Sportback, versione più sportiva del SUV dei Quattro Anelli che grazie alla sua silhouette più dinamica e al tetto spiovente va ad intercettare una clientela diversa rispetto alla variante tradizionale. Gli allestimenti disponibili sono Business Advanced e S Line Edition, con prezzo a partire da 65.850 euro.

Gli esterni

La nuova Q5 Sportback nasce sulla Premium Platform Combustion, la PPC, piattaforma modulare per i modelli a combustione interna. È lunga 4,71 metri e ha un bagagliaio da 5151 litri che passano a 470 litri sulla versione SQ5 Sportback. Lo stile riprende le novità introdotte dalla nuova generazione di Audi Q5, con la nuova griglia single frame all’anteriore che ora è più in alto rispetto al passato. Al posteriore ritroviamo invece una linea più spiovente tipica dei SUV coupé.

Gli interni

All’interno c’è spazio per il nuovo palcoscenico digitale di Audi, con il Digital Stage che include il Virtual Cockpit da 11,9” dietro al volante e uno schermo ricurvo da 14,5” per gestire il sistema multimediale MMI. In aggiunta si può avere anche un display aggiuntivo per il passeggero anteriore da 10,9”.